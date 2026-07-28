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Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в шести регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются 228 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Отмечается, что применение ограничений 28 июля не прогнозируется. Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00.

Напомним, в ночь на 28 июля РФ атаковала Украину 131 ударным беспилотником. Зафиксировано попадание дронов на девяти локациях.