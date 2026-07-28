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Юрий Николов Журналист-расследователь, редактор "Наших грошей" info@regionews.ua
28 июля 2026, 08:45

Снова разговоры о перемирии и качели ожиданий

28 июля 2026, 08:45
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Зеленский перед поездкой в США снова бросил в простор разговоры о замирии. И президент Казахстана что-то такое сказал Путену. И даже Илон Маск выразил надежду, "что мирное соглашение появится скоро"
Зеленский перед поездкой в США снова бросил в простор разговоры о замирии. И президент Казахстана что-то такое сказал Путену. И даже Илон Маск выразил надежду, "что мирное соглашение появится скоро"
Фото: censor.net
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И даже сами рашисты распустили слухи, что участвуют в этой гонке ожиданий, хотя и в присущей им эскалационной манере. Источники Кремля слили Bloomberg мнение, что Путен увидел смерть духа Анкориджа в отношениях с Трампом. Поэтому теперь он не только хочет полностью забрать Донбасс, но и оставит за собой оккупированные районы Сумщины и Харьковщины как буферную зону. И типа с этих позиций можно тереть о замирии.

Учитывая эти вбросы в отдельных головах снова включился режим ожидания, что войне вот-вот пиздец. Более того, даже появилась конспирологическая версия, что именно будущим замирием объясняется и отставка Федорова. Мол, Зеленский так вывел на орбиту своего преемника: создал ему имидж борца с коррумпированной системой Малороссии, которую через Миндича и Ермака с Арахамией теперь олицетворяет сам Зеленский. Поэтому после войны Зеленский куда-то сбежит с награбленными миллиардами, а "оппозиционер" Федоров вместе с Будановым на обломках самодержавия победят Залужного, представляющего вражеский Зеленскому лагерь.

Блять.

Друзья! Это было уже!!!

За эти годы войны вы еще не устали от этих ничемных головокружительных триндежей о мире за один день или 2-3 три недели с кофе в Ялте?

Каждый раз следствием этих эмоциональных качелей является еще большая демотивация украинцев воевать. Каждая итерация приводит к еще более глубоким расколам между тыловыми избирателями и войной.

Не пускайте себе эту заразу в голову.

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Украина РФ США война переговоры перемирие
 
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