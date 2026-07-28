Зеленский перед поездкой в США снова бросил в простор разговоры о замирии. И президент Казахстана что-то такое сказал Путену. И даже Илон Маск выразил надежду, "что мирное соглашение появится скоро"

Зеленский перед поездкой в США снова бросил в простор разговоры о замирии. И президент Казахстана что-то такое сказал Путену. И даже Илон Маск выразил надежду, "что мирное соглашение появится скоро"

Фото: censor.net

И даже сами рашисты распустили слухи, что участвуют в этой гонке ожиданий, хотя и в присущей им эскалационной манере. Источники Кремля слили Bloomberg мнение, что Путен увидел смерть духа Анкориджа в отношениях с Трампом. Поэтому теперь он не только хочет полностью забрать Донбасс, но и оставит за собой оккупированные районы Сумщины и Харьковщины как буферную зону. И типа с этих позиций можно тереть о замирии.

Учитывая эти вбросы в отдельных головах снова включился режим ожидания, что войне вот-вот пиздец. Более того, даже появилась конспирологическая версия, что именно будущим замирием объясняется и отставка Федорова. Мол, Зеленский так вывел на орбиту своего преемника: создал ему имидж борца с коррумпированной системой Малороссии, которую через Миндича и Ермака с Арахамией теперь олицетворяет сам Зеленский. Поэтому после войны Зеленский куда-то сбежит с награбленными миллиардами, а "оппозиционер" Федоров вместе с Будановым на обломках самодержавия победят Залужного, представляющего вражеский Зеленскому лагерь.

Блять.

Друзья! Это было уже!!!

За эти годы войны вы еще не устали от этих ничемных головокружительных триндежей о мире за один день или 2-3 три недели с кофе в Ялте?

Каждый раз следствием этих эмоциональных качелей является еще большая демотивация украинцев воевать. Каждая итерация приводит к еще более глубоким расколам между тыловыми избирателями и войной.

Не пускайте себе эту заразу в голову.