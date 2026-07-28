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28 июля 2026, 09:59

Облавы и принудительный призыв: РФ готовит мобилизацию на ВОТ – "АТЕШ"

28 июля 2026, 09:59
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Россия готовит насильственную мобилизацию на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей, а также в Крыму

Об этом заявляет партизанское движение АТЕШ со ссылкой на информацию активистов движения ОТПОР, передает RegioNews.

По данным движения, в оккупационных администрациях и военкоматах уже обсуждают возможные варианты проведения мобилизации. Как утверждают активисты, Кремль может использовать методы, применявшиеся на оккупированной части Донецкой области в 2022 году.

Находившийся в Донецке представитель "АТЕШ" рассказал о массовых облавах и принудительном призыве мужчин без надлежащей подготовки и обеспечения. По его словам, людей задерживали на улицах, в магазинах и на рабочих местах, а в армию привлекали даже тех, кто не имел боевого опыта.

В движении заявляют, что такая система принудительного комплектования применима на других оккупированных территориях Украины и в России.

По информации "АТЕШ", Кремль планирует объявить о мобилизации после проведения псевдовыборов в сентябре.

Официального подтверждения этих планов со стороны российских властей нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные структуры отрабатывают алгоритмы эвакуации на случай ухудшения ситуации.

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Украина война АТЕШ оккупанты оккупированные территории мобилизация партизаны
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