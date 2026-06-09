В Україні популярний овоч різко впав у ціні

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Один із популярних овочів в Україні подешевшав. Причиною називають початок масової реалізації цієї продукції з літніх теплиць

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Українські виробники помідорів вимушені знижувати ціні. Станом на 6 червня великі комбінати відвантажували наявні партії помідорів по 90-130 гривень за кілограм. Це на 15% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Якщо порівнювати з минулим роком, то помідори зараз в Україні на 37% дешевше. Минулого року зниження цін на цей овоч було більш відчутне.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.