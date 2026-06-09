22:20  09 червня
У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула
21:55  09 червня
На Київщині чиновник торгував бронюванням від мобілізації
18:57  09 червня
У Києві наркоділок ховав "сіль" у дитячих іграшках для відправки поштою
UA | RU
UA | RU
09 червня 2026, 23:55

В Україні популярний овоч різко впав у ціні

09 червня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Один із популярних овочів в Україні подешевшав. Причиною називають початок масової реалізації цієї продукції з літніх теплиць

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Українські виробники помідорів вимушені знижувати ціні. Станом на 6 червня великі комбінати відвантажували наявні партії помідорів по 90-130 гривень за кілограм. Це на 15% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Якщо порівнювати з минулим роком, то помідори зараз в Україні на 37% дешевше. Минулого року зниження цін на цей овоч було більш відчутне.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
У магазинах Криму порожніють полиці: зникають цукор, сіль і борошно
09 червня 2026, 07:15
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
06 червня 2026, 00:55
Цінники на АЗС падають: яке пальне в Україні стало дешевше
05 червня 2026, 23:55
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
"Двічі піднімав руку": українська ведуча зізналась про токсичні стосунки
10 червня 2026, 00:55
Українська блогерка витратила на пологи чверть мільйона
10 червня 2026, 00:35
Інфляція в Україні сповільнилась: що найбільше подорожчало
09 червня 2026, 23:35
На Закарпатті викрили "бізнесмена", який продавав автівки для ЗСУ
09 червня 2026, 22:50
Атака БпЛА на Вільнянськ: окупанти поранили чотирьох людей, серед них — двоє дітей
09 червня 2026, 22:46
Масований удар по Дніпропетровщині: семеро поранених та десятки ворожих атак
09 червня 2026, 22:22
У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула
09 червня 2026, 22:20
На Київщині чиновник торгував бронюванням від мобілізації
09 червня 2026, 21:55
Атаки дронів та артилерії: На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо цивільних
09 червня 2026, 21:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Юрій Бутусов
Всі блоги »