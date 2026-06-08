Топливо в Украине подешевело: какие ценники на АЗС

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В Украине изменяются цены на АЗС на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом некоторые ценники начали падать

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 8 июня средние цены на топливо в Украине:

бензин А-95 премиум – 79,36 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,47 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,66 гривны за литр;

дизтопливо – 84,51 гривны за литр;

автогаз – 45,57 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.