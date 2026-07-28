Смертельное ДТП в Киевской области: грузовик влетел в электромотоцикл

Фото: Нацполиция

Авария произошла на одной из улиц села Гореницы. К сожалению, один из водителей погиб

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 49-летний водитель грузовика Volvo выехал на перекресток, когда светофор показывал красный сигнал. Там он столкнулся с электромотоциклом Matrix Corso 1200. В результате ДТП 22-летний водитель двухколесного погиб на месте от полученных травм.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении водителя грузовика по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)". Следствие.

Напомним, ранее на трассе на Кировоградщине легковушка вспыхнула после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмированный мужчина и двухлетний ребенок.