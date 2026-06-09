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09 червня 2026, 12:44

Бурштинова схема на сотні мільйонів: в регіонах України – масштабні обшуки

09 червня 2026, 12:44
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Фото: соцмережі
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Правоохоронні органи проводять масштабну операцію в межах розслідування можливих схем незаконного видобутку бурштину

Про це повідомляють українські медіа та телеграм-канали, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними слідства, йдеться про діяльність групи осіб, які могли організувати незаконний видобуток бурштину на земельних ділянках, де роботи формально здійснювалися на підставі спеціальних дозволів. Водночас, за версією слідства, під прикриттям легальної діяльності відбувалося фактичне знищення родючого шару ґрунту та порушення природного стану земель.

Попередньо встановлено, що завдані довкіллю збитки можуть перевищувати 350 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці проводять понад 40 обшуків у різних регіонах України. Слідчі дії відбуваються за місцями проживання фігурантів справи, на об’єктах переробки та зберігання бурштину, а також в офісних приміщеннях.

Також здійснюються огляди земельних ділянок, де, за даними слідства, міг здійснюватися незаконний видобуток корисних копалин.

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до можливої організації та функціонування незаконних схем.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронними органами повідомлено про підозру підприємцю, якого вважають "тіньовим куратором" незаконного видобутку бурштину. За даними слідства, підозрюваний не лише фінансово підтримував, але й забезпечував матеріальне оснащення злочинної організації, яка діяла під прикриттям геологічної розвідки надр.

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