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Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
28 июля 2026, 14:21

Иран не ударит по Украине сейчас, но реализует месть со временем

28 июля 2026, 14:21
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Сейчас у Ирана проблем хватает и без Украины, поэтому я не очень верю в обстрелы с их стороны в ближайшее время
Сейчас у Ирана проблем хватает и без Украины, поэтому я не очень верю в обстрелы с их стороны в ближайшее время
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Но свою "месть" они могут реализовать через некоторое время – это вполне реалистичный сценарий.

Из-за неадекватно слабой позиции Запада наша война де-факто уже стала общемировой. И если наши союзники боятся даже разговоров о прямом военном вмешательстве, враги не ограничивают себя ничем.

Например, можно упомянуть военных КНДР, воюющих на стороне рф. Эта война территорией Украины уже не ограничивается.

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Украина война обстрелы Иран ракетный удар угроза РФ
 
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