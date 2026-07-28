Иран не ударит по Украине сейчас, но реализует месть со временем

Сейчас у Ирана проблем хватает и без Украины, поэтому я не очень верю в обстрелы с их стороны в ближайшее время

Сейчас у Ирана проблем хватает и без Украины, поэтому я не очень верю в обстрелы с их стороны в ближайшее время

Иллюстративное фото: из открытых источников

Но свою "месть" они могут реализовать через некоторое время – это вполне реалистичный сценарий.



Из-за неадекватно слабой позиции Запада наша война де-факто уже стала общемировой. И если наши союзники боятся даже разговоров о прямом военном вмешательстве, враги не ограничивают себя ничем. Например, можно упомянуть военных КНДР, воюющих на стороне рф. Эта война территорией Украины уже не ограничивается.

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