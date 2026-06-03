В Украине изменяются цены на аренду жилья

Фото из открытых источников

В Украине небольшие города по ценам аренды жилья приближаются к столице. Эксперты объяснили, от чего зависит стоимость

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Самая дорогая аренда квартир сосредоточена в столице Украины и нескольких областных центрах в западных регионах. По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, стоимость аренды жилья в Украине зависит, в частности, от наличия генератора, укрытия, качественного интернета.

Обозреватель рынка недвижимости отмечает, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры в настоящее время в среднем стоит 400 – 600 долларов в месяц (около 18 – 26 тысяч гривен). Цена зависит в частности от района, класса жилья и автономности. По уровню цен к столице приближаются Ужгород и Ивано-Франковск.

"После волн внутренней миграции здесь сформировался стабильно дорогой рынок. Качественная однокомнатная квартира часто стоит 400 – 650 долларов в месяц, что уже сопоставимо с отдельными районами столицы", – говорит эксперт.

Во Львове однокомнатная квартира в новом жилом фонде обойдется в 500-800 долларов в месяц (22-44 тысячи гривен). В Днепре средняя стоимость найма однокомнатной квартиры там колеблется в пределах 250 – 450 долларов (около 11 – 18 тысяч гривен).

В Харькове, по наблюдениям эксперта, спрос остается сдержанным, учитывая риски безопасности. В среднем это 220 – 340 долларов в месяц (около 10 – 15 тысяч гривен).

В Одессе цена аренды квартир летом зависит от расстояния от моря. Средние цены на однокомнатные квартиры колеблются в пределах 300 – 560 долларов.

При этом в Закарпатской области спрос увеличился на 45%, а в Ивано-Франковской области – на 39%. Лидером по спросу в аренде жилья стал Львов, где спрос вырос на 58%.

Напомним, ранее журналисты проверили, как риэлторы и арендодатели сдают жилье для военных. Оказалось, что зарабатывают на этом немало, а часто вообще отказываются.