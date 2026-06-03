Хлеб дорожает очень быстро: какими будут цены в июне

Фото из открытых источников

В 2026 году хлеб дорожает быстрее, чем было в прошлом году. Причинами называют увеличение стоимости электроэнергии для бизнеса и расходов на транспортировку

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперт Института аграрной экономики Светлана Черемиссина пояснила, что подорожание хлеба происходит стабильно и постепенно.

"Ежемесячные темпы удорожания ассортиментного ряда продукции хлебопекарной отрасли в течение 2026 года в 1,5 - 2 раза превышают аналогичные прошлогодние показатели", - говорит эксперт.

Она добавила, что в 2025 году хлеб дорожал следующим образом:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 1,5 – 2%;

хлеб пшеничный из муки первого сорта – 0,9 – 1,5%;

хлеб ржаной – 0,6 – 1,3%;

батон – 0,5 – 1%.

При этом с начала 2026 года хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 6,6% - до 64,55 гривны за килограмм, а хлеб пшеничный из муки первого сорта прибавил в цене 9,4% и сейчас стоит 53,42 гривны за килограмм.

Кроме того, ржаной хлеб подорожал на 6,7%: до 54,65 гривен за килограмм. Батон подорожал на 5,4% и стоит сейчас 32,47 гривны за 500 грамм.

Что будет с хлебом в июне

Эксперт прогнозирует, что в июне пшеничный хлеб из муки высшего сорта будет стоить минимум на 3 – 5% больше: ориентировочно 66 – 67 гривен за килограмм. Также она добавила, что хлеб пшеничный из муки первого сорта вырастет в цене еще на 3-5% - до 55 гривен за килограмм. Ржаной хлеб подорожает на 2,5 – 4% – до 56 – 57 гривен за килограмм.

Батон может подорожать на 3-4%: до 33 – 34 гривен за 500 граммов.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.