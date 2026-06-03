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03 червня 2026, 22:55

Хліб дорожчає дуже швидко: якими будуть ціни у червні

03 червня 2026, 22:55
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Фото з відкритих джерел
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У 2026 році хліб дорожчає швидше, аніж було минулого року. Причинами називають збільшення вартості електроенергії для бізнесу та витрат на транспортування

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Експертка Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна пояснила, що подорожчання хліба відбувається стабільно та поступово.

"Щомісячні темпи здорожчання асортиментного ряду продукції хлібопекарської галузі протягом 2026 року в 1,5 – 2 рази перевищують аналогічні торішні показники", - каже експертка.

Вона додала, що в 2025 році хліб дорожчав таким чином:

  • хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку – 1,5 – 2%;

  • хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – 0,9 – 1,5%;

  • хліб житній – 0,6 – 1,3%;

  • батон – 0,5 – 1%.

При цьому з початку 2026 року хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 6,6% – до 64,55 гривні за кілограм, а хліб пшеничний з борошна першого ґатунку додав у ціні 9,4% і нині коштує 53,42 гривні за кілограм.

Крім того, житній хліб подорожчав на 6,7%: до 54,65 гривні за кілограм. Батон здорожчав на 5,4% і коштує нині 32,47 гривні за 500 грамів.

Що буде з хлібом у червні

Експертка прогнозує, що в червні пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку коштуватиме мінімум на 3 – 5% більше: орієнтовно 66 – 67 гривень за кілограм. Також вона додала, що хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зросте в ціні ще на 3 – 5% – до 55 гривень за кілограм. Житній хліб очікувано подорожчає на 2,5 – 4% – до 56 – 57 гривень за кілограм.

Батон може подорожчати на 3-4%: до 33 – 34 гривні за 500 грамів.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

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