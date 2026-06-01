На рынке обвал цен: как изменились в Украине ценники на овощи

Фото из открытых источников

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Больше всего подешевела капуста: с 18 – 22 до 15 – 18 гривен за килограмм. Столовая свекла подешевела с 38 – 43 до 25 – 45 гривен за килограмм. Диапазон цен на огурцы упал с 68-100 до 40-62 гривен за килограмм. Помидоры теперь дешевле со 130 – 220 до 100 – 155 гривен за килограмм.

Исключением стала морковь. Из-за сезонного сокращения запасов качественной продукции этот овощ дорожает: с 20 – 26 до 20 – 28 гривен за килограмм.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.