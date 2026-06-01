На рынке обвал цен: как изменились в Украине ценники на овощи
За прошедшую неделю в Украине ощутимо подешевел ряд овощей. Стало известно, какие теперь цены
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Больше всего подешевела капуста: с 18 – 22 до 15 – 18 гривен за килограмм. Столовая свекла подешевела с 38 – 43 до 25 – 45 гривен за килограмм. Диапазон цен на огурцы упал с 68-100 до 40-62 гривен за килограмм. Помидоры теперь дешевле со 130 – 220 до 100 – 155 гривен за килограмм.
Исключением стала морковь. Из-за сезонного сокращения запасов качественной продукции этот овощ дорожает: с 20 – 26 до 20 – 28 гривен за килограмм.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
Ягода на цену золота: сколько в Украине будет стоить черешня летомВсе новости »
27 мая 2026, 23:35В Украине продолжает дорожать картофель: что происходит с ценами
26 мая 2026, 23:35Новый урожай уже на рынке: в Украине череда овощей растет в цене
25 мая 2026, 23:55
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Оккупационный "министр образования" Херсонской области получил 15 лет тюрьмы
01 июня 2026, 22:57На Львовщине мужчина убил друга камнем
01 июня 2026, 22:35В Закарпатье женщина заработала миллионы на порно-трансляциях с собственной дочерью
01 июня 2026, 22:32В Днепре тренер по гимнастике развращал 11-летнюю ученицу
01 июня 2026, 22:05В Харькове мужчина устроил "шоу" в троллейбусе: ему светит до 5 лет
01 июня 2026, 21:57"Массированный удар может быть": Зеленский предупредил украинцев
01 июня 2026, 21:35Женщина рожала во время атаки: россияне повредили родддом в Одесской области
01 июня 2026, 21:29В Житомирской области подростка ударило током на железной дороге
01 июня 2026, 21:15Трагедия возле частного дома: в Днепропетровской области погиб молодой полицейский
01 июня 2026, 20:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все блоги »