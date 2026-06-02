Цены на горючее снова изменились: какие ценники на украинских АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке правительство ввело комплекс мер по рынку горючего. Цель – сдержать подорожание
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 2 июня средние цены на топливо в Украине:
- бензин А-95 премиум – 79,94 гривны за литр;
- бензин А-95 – 75,96 гривны за литр;
- бензин А-92 – 69,72 гривны за литр;
- дизтопливо – 85,44 гривны за литр;
- автогаз – 46,42 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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