Ягода на цену золота: сколько в Украине будет стоить черешня летом

Ожидается, что в этом году украинской черешни для внутреннего рынка хватит. Однако цены низкими уже не будут

Об этом сообщает "24 канал".

Ожидается, что украинская черешня летом обойдется в среднем в 100-150 гривен за килограмм. Заведующая селекционно-технологическим отделом Института садоводства Национальной академии аграрных наук Елена Кищак пояснила, что традиционно Украина входит в число ведущих мировых производителей черешни. При массовом поступлении урожая цена обычно составляет в пределах 2-3 долларов США за килограмм.

При этом импорт постепенно дешевеет. К примеру, на киевском оптовом рынке "Столичный" по состоянию на 19 мая черешню ранних сортов из Греции продавали по 1 – 1,3 тысячи гривен за килограмм.

По словам эксперта, похожая ситуация была в прошлом году. Тогда весной прогнозировали подорожание, но в результате украинские садоводы снабдили рынок качественной черешней по цене 75 – 150 гривен за килограмм.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.