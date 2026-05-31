Мільйон доларів за постачання дронів: чиновник прикордонної служби отримав запобіжний захід

Фото з відкритих джерел

Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи до посадовця Державної прикордонної служби України та підприємця. Йдеться про справу щодо вимагання хабаря за постачання дронів

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Вищий антикорупційний суд застосував до чиновника Державної прикордонної служби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 мільйонів гривень застави.

Підприємець отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 44 262 000 гривень.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у розмірі мільйона доларів.