Мільйон доларів за постачання дронів: чиновник прикордонної служби отримав запобіжний захід
Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи до посадовця Державної прикордонної служби України та підприємця. Йдеться про справу щодо вимагання хабаря за постачання дронів
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.
Вищий антикорупційний суд застосував до чиновника Державної прикордонної служби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 мільйонів гривень застави.
Підприємець отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 44 262 000 гривень.
Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у розмірі мільйона доларів.
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБВсі новини »
29 травня 2026, 21:59Взяв кредитів на майже 60 мільйонів: на Одещині депутат "залишив секрет" у декларації
29 травня 2026, 14:25На Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати
28 травня 2026, 18:55
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Прикордонники показали, як нищать російські дрони
31 травня 2026, 15:55Смертельна ДТП на Львівщині: мікроавтобус вилетів у кювет
31 травня 2026, 15:35На Київщині Mercedes їхав на обгін та на смерть збив людину
31 травня 2026, 14:30Атака на Дніпро: російський дрон знищив відділення Нової пошти
31 травня 2026, 13:50На території Білорусі знайшли "Орєшнік", з якого росіяни випускають ракети по Україні
31 травня 2026, 13:15На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула
31 травня 2026, 12:30Атака дроном по Чугуївшині: постраждали поліцейські
31 травня 2026, 11:40На окупованій Луганщині російські злочинці створили "раду захисту традиційних цінностей"
31 травня 2026, 11:20У Дніпрі пролунав потужний вибух: над містом піднімається дим
31 травня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі блоги »