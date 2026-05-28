28 мая 2026, 18:55

На Днепропетровщине бывшего мэра за взятки отправили за решетку

Фото из открытых источников
Южный районный суд города Каменского признал бывшего мэра города Верхнеднепровска виновным в получении неправомерной выгоды. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2020 году заммэра озвучил предпринимателю процедуру передачи в аренду свалки путем заключения договора благоустройства земельных участков. Однако оказалось, что за положительное решение нужно заплатить 10 тысяч долларов. Впоследствии мэра задержали на автозаправке, когда он получал взятку.

На суде бывший мэр говорил, что это была какая-то провокация. Он также говорил, что якобы предпринимательница поинтересовалась сколько это будет стоить, а он якобы ответил, что примерно 300 тысяч гривен и объяснил, что она сама должна их потратить.

Другой обвиняемый заявил, что он присутствовал во время разговора, и женщина якобы дала ему пакет с деньгами именно на начало работы, а затем в машину ворвались правоохранители.

Суд не увидел никаких провокаций со стороны заявительницы и отметил, что предварительный сговор на получение взятки подтверждается.

Бывший мэр получил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали пограничника-дезертира, который за взятку в 5000 долларов хотел покинуть часть и избежать службы.

