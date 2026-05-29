29 мая 2026, 21:59

170 тысяч долларов в тайнике: суд избрал меру пресечения для коррумпированных сотрудников БЭБ

Фото: Скриншот с видео
Суд избрал меры пресечения двум работникам Бюро экономической безопасности Украины, которых сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ разоблачили на получении взяток

Об этом сообщает пресс-служба ДБР, передает RegioNews .

Старшего детектива территориального управления БЭБ в Киевской области суд заключил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн.

Во время обыска по месту его жительства работники ДБР обнаружили в тайнике 170 тысяч долларов США. Происхождение этих средств проверяется.

По данным следствия, детектив требовал 15 тысяч долларов США от мужчины, фигурировавшего в уголовном производстве по изготовлению, ввозу и сбыту поддельных денег. За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности. Правоохранители задокументировали получение 10 тысяч долларов США.

Аналитику БЭБ суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следствие установило, что он пообещал представительнице предприятия повлиять на должностных лиц налогового органа для получения лицензии на хранение горючего. За такую "помощь" работник БЭБ требовал 2 тысячи долларов США.

Напомним, старшему детективу БЭБ сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, в большом размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а аналитику БЭБ — в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом. 369-2 УК Украины).

