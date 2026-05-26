Подземные школы и сады в Запорожье: миллиардные подряды без конкуренции

В 2026 году в Запорожье запланировали возвести четыре подземных детсада и четыре подземные школы общей стоимостью более миллиарда гривен

Об этом пишет "Суспильне", передает RegioNews.

Как выяснили журналисты-расследователи, все подряды получили три взаимосвязанных компании, часть из которых ранее не имела ни опыта, ни значительного количества работников или техники.

Финансирование проектов осуществляется за счет Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Общая сумма контрактов превышает 1,08 млрд. грн.

По данным журналистов, часть подрядов получила компания "Мелсити", которую местные медиа называют "строителями Федорова" – главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Еще две фирмы – "Интерпрофсервис" и "Строительная компания Кальмиус " – фактически стали новичками на рынке госзакупок, но смогли выиграть многомиллионные тендеры благодаря сотрудничеству с компаниями, ранее попавшими в "черный список" Антимонопольного комитета из-за антиконкурентных сговоров.

Журналисты установили, что закупки часто проходили без реальной конкуренции: на отдельные тендеры подавался только один участник. При этом Госаудитслужба выявила ряд нарушений, в частности, несоответствие документов требованиям программы Ukraine Facility и отсутствие подтвержденного опыта у некоторых подрядчиков.

В частности, фирма "Интерпрофсервис", которая до 2025 года практически не имела доходов и работников, получила контракты более чем на 575 млн грн. Для участия в тендерах компания использовала документы об "аналогичном опыте", полученном через субподряд из ООО "Эско Запорожье". Именно эту компанию Антимонопольный комитет ранее оштрафовал за сговор на торгах.

Расследователи также обратили внимание на возможные переплаты в сметах. По оценкам экспертов DOZORRO TI Ukraine, только в контрактах "Интерпрофсервиса" потенциальные переплаты на бетоне и других материалах могут достигать около 19 млн. грн.

Отдельно журналисты обнаружили связи между подрядчиками и окружением местных политиков и бизнесменов, в частности, эксдепутатов из Мелитополя и Запорожья. Все фигуранты расследования отрицают влияние на тендеры и какие-либо нарушения.

В ГП "Местные дороги Запорожской области", которое производило закупки, заявили, что действовали исключительно в рамках закона, а часть выводов аудиторов уже обжалуют в суде.

