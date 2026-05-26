Масована атака: РФ влучила у свої ж позиції Орєшніком

Експерти припускають, що РФ могла запустити не одну, а дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" в ніч на 24 травня. Фахівці пояснили, що сталось у росіян

Про це розповіли експерти Інституту вивчення війни (ISW), передає RegioNews.

Українські джерела OSINT 25 травня повідомили про відео, яке може свідчити про запуск другої ракети "Орєшнік" під час масованої атаки у ніч проти 24 травня. На кадрах нібито зафіксували падіння шести суббоєприпасів.

Українські джерела вважають, що ракета могла вразити російські позиції поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої. Це близько за 40 кілометрів від лінії фронту. Якщо ці дані відповідають дійсності, то кожен четвертий "Орєшнік" росіян виходив із ладу.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.