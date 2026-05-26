На высоте 30 метров умер работник предприятия: спасатели эвакуировали тело

Горноспасатели ДВГРЗ ГСЧС Украины эвакуировали тело мужчины из козлового крана на высоте 30 метров на одном из предприятий

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что при работе в кабине крана у подсобного работника внезапно ухудшилось самочувствие. Медицинский работник предприятия констатировал смерть мужчины.

После получения разрешения от полиции горноспасатели ДВГРЗ с помощью альпинистского снаряжения транспортировали тело с высоты 30 метров.

К проведению работ были привлечены 19 горноспасателей и 3 единицы техники.

Причины и обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

