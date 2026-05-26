На висоті 30 метрів помер працівник підприємства: рятувальники евакуювали тіло

Гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС України евакуювали тіло чоловіка з козлового крана на висоті 30 метрів на одному з підприємств

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під час роботи в кабіні крана у підсобного працівника раптово погіршилося самопочуття. Медичний працівник підприємства констатував смерть чоловіка.

Після отримання дозволу від поліції гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС за допомогою альпіністського спорядження транспортували тіло з висоти 30 метрів.

До проведення робіт було залучено 19 гірничорятувальників та 3 одиниці техніки.

Причини та обставини смерті працівника встановлюють правоохоронці.

