Фото: ГСЧС

Пожар возник 24 мая около 17:00 в Шевченковском районе Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло на территории недостроенного храма. На момент прибытия спасателей огонь охватил строительные материалы и хозяйственное сооружение, а площадь возгорания составляла 100 кв. м.

Спасатели локализовали пожар почти в 19:00. Специалисты устанавливают причину возникновения возгорания.

