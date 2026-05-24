Рекордна атака: окупанти застосували "Орешник", "Кинджали" та сотні "Шахедів"
У ніч проти 24 травня ворог спрямував на територію нашої держави майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів
Про це розповіли в Повітряних силах ЗСУ, передає RegioNews.
Основним напрямком удару була українська столиця Київ. Загалом радіотехнічні війська зафіксували зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:
- 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску — Капустин Яр) — йдеться про "Орешник”;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал”;
- 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон”;
- 30 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400”;
- 54 крилаті ракети Х-101/”Іскандер-К”/”Калібр”
- 600 ударних дронів типу Shahed, "Гербера”, ”Італмас”, баражуючих боєприпасів "Бандероль”, дронів-імітаторів типу "Пародія”.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 09:30 ранку протиповітряна оборона збила/придушила 604 цілі: 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:
- 11 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400”;
- 44 крилаті ракети Х-101/”Іскандер-К”/”Калібр”;
- 549 ворожих БпЛА різних типів.
Ще 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей. Інформацію щодо них уточнюють, а також встановлюють можливі місця падіння.
При цьому 16 ракет та 51 ударний БпЛА влучили на 54 локаціях, ще на 23 локаціях упали уламки збитих дронів. Атака наразі триває: у повітряному просторі лишається кілька безпілотників.
Нагадаємо, що у ніч на 23 травня російські війська атакували Україну 124 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), а також дронами типів "Гербера", "Італмас" і імітаторами "Пародія".