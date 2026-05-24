12:11  24 травня
Трагедія в Тернопільському ТЦК: військовозобов’язаний вчинив самогубство
11:59  24 травня
Атаки БПЛА на Чернігівщині: шестеро поранених, серед них троє поліцейських
11:50  24 травня
Удар "Орешником" по Білій Церкві: згоріли три гаражі
UA | RU
UA | RU
24 травня 2026, 10:10

Рекордна атака: окупанти застосували "Орешник", "Кинджали" та сотні "Шахедів"

24 травня 2026, 10:10
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У ніч проти 24 травня ворог спрямував на територію нашої держави майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів

Про це розповіли в Повітряних силах ЗСУ, передає RegioNews.

Основним напрямком удару була українська столиця Київ. Загалом радіотехнічні війська зафіксували зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

  • 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску — Капустин Яр) — йдеться про "Орешник”;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал”;
  • 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон”;
  • 30 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400”;
  • 54 крилаті ракети Х-101/”Іскандер-К”/”Калібр”
  • 600 ударних дронів типу Shahed, "Гербера”, ”Італмас”, баражуючих боєприпасів "Бандероль”, дронів-імітаторів типу "Пародія”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:30 ранку протиповітряна оборона збила/придушила 604 цілі: 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

  • 11 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400”;
  • 44 крилаті ракети Х-101/”Іскандер-К”/”Калібр”;
  • 549 ворожих БпЛА різних типів.

Ще 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей. Інформацію щодо них уточнюють, а також встановлюють можливі місця падіння.

При цьому 16 ракет та 51 ударний БпЛА влучили на 54 локаціях, ще на 23 локаціях упали уламки збитих дронів. Атака наразі триває: у повітряному просторі лишається кілька безпілотників.

Нагадаємо, що у ніч на 23 травня російські війська атакували Україну 124 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), а також дронами типів "Гербера", "Італмас" і імітаторами "Пародія".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
російська армія Україна окупант обстріл
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Росіяни вдарили по Нікополю: одна людина загинула, семеро поранених, серед них діти
24 травня 2026, 13:56
Атаки на Херсонщині: 10 цивільних поранено внаслідок ворожих ударів дронами
24 травня 2026, 13:09
Атака БпЛА на Богодухів: 13 людей отримали поранення
24 травня 2026, 12:49
Трагедія в Тернопільському ТЦК: військовозобов’язаний вчинив самогубство
24 травня 2026, 12:11
Атаки БПЛА на Чернігівщині: шестеро поранених, серед них троє поліцейських
24 травня 2026, 11:59
Удар "Орешником" по Білій Церкві: згоріли три гаражі
24 травня 2026, 11:50
Рятувальна операція у Києві триває: кількість поранених збільшилася, серед них діти
24 травня 2026, 11:07
Пекло в столиці: Росія вдарила по всіх районах Києва, пошкоджено понад 50 локацій, є загиблі
24 травня 2026, 10:59
Олександр Усик переміг Ріко Верховена і захистив титули чемпіона світу
24 травня 2026, 10:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »