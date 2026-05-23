10:35  23 мая
На Ровенщине легковушка врезалась в грузовик – погибли два человека
01:35  23 мая
Жена известного хореографа Евгения Кота призналась, почему не взяла фамилию мужа
00:55  23 мая
Невеста Дмитрия Кулебы впервые показала свадебное платье
UA | RU
UA | RU
23 мая 2026, 10:14

РФ атаковала Украину 124 дронами: ПВО обезвредила 102

23 мая 2026, 10:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), а также дронами типов "Гербера", "Италмас" и имитаторами "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Запуски осуществлялись по направлениям Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское на временно оккупированной территории АР Крым.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 102 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 9 локациях. Также обломки сбитых беспилотников свалились еще на 5 локациях.

Напомним, Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 950 оккупантов, пять танков, 68 артсистем, пять бронемашин, 1819 БПЛА, а также 206 авто и спецтехники.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ Украина война дроны атака российская армия ПВО
Полтава под ударом: в результате атаки РФ загорелось админздание
23 мая 2026, 09:54
Ночная атака на Днепропетровщину: из дома эвакуировали 25 жителей
23 мая 2026, 09:10
Враг атаковал Ковшаровку с воздуха: погиб 46-летний мужчина
22 мая 2026, 22:18
Все новости »
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Смертельный наезд поезда во Львове: погиб 20-летний мужчина
23 мая 2026, 12:43
В Сумах российский дрон атаковал траурную колонну: есть пострадавшие
23 мая 2026, 12:12
На Закарпатье водитель напал с газовым баллончиком на беременную женщину
23 мая 2026, 11:42
На Сумщине из-за атак дронов и обстрелов пострадали 13 человек
23 мая 2026, 11:24
На Ровенщине легковушка врезалась в грузовик – погибли два человека
23 мая 2026, 10:35
Полтава под ударом: в результате атаки РФ загорелось админздание
23 мая 2026, 09:54
Минус 950 окупантов и сотни единиц техники: оновленные потери РФ за сутки
23 мая 2026, 09:28
Ночная атака на Днепропетровщину: из дома эвакуировали 25 жителей
23 мая 2026, 09:10
Жена известного хореографа Евгения Кота призналась, почему не взяла фамилию мужа
23 мая 2026, 01:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »