РФ атаковала Украину 124 дронами: ПВО обезвредила 102

В ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), а также дронами типов "Гербера", "Италмас" и имитаторами "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Запуски осуществлялись по направлениям Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское на временно оккупированной территории АР Крым.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 102 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 9 локациях. Также обломки сбитых беспилотников свалились еще на 5 локациях.

Напомним, Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 950 оккупантов, пять танков, 68 артсистем, пять бронемашин, 1819 БПЛА, а также 206 авто и спецтехники.