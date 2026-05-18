21:40  18 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу: полиция начала операцию
21:15  18 мая
Украинские командиры заработали на "тыловых" должностях миллионы
19:17  18 мая
Обстрел Краматорска: россияне убили пенсионерку и ударили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
18 мая 2026, 22:55

В Украине летом ощутимо подорожают цены на фрукты и овощи

18 мая 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине ожидается подорожание овощей и фруктов летом 2026 года. Причиной называют сложные погодные условия, рост расходов фермеров и дефицит рабочей силы

Об этом сообщает Zahid.net, передает RegioNews.

Профессор Татьяна Ивченко объяснила, что на себестоимость продукции вливает подорожание горючего. В частности, выросли цены на пленку для теплиц, удобрения и энергоносители.

В частности, от апрельских заморозков и шквальных ветров пострадали ранние овощи, картофель и косточковые культуры, в частности абрикосы, персики и сливы. Первая волна урожая спаржи была уничтожена плохой погодой. Это повлияло на цены: если в прошлом году килограмм спаржи стоил 285 гривен в среднем, то теперь во Львове средняя цена составляет 500 гривен.

"У нас большой дефицит рабочей силы. Найти работников все сложнее, а это тоже влияет на себестоимость продукции. Зарплаты растут, но людей все равно не хватает", - говорит эксперт.

Ключевым фактором формирования цен будет оставаться себестоимость производства и отсутствие новых экстремальных погодных явлений.

Напомним, в Украине стремительно растут цены на гречку. Причиной называют сокращение запасов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
Инфляция в Украине выросла: что стало дороже, а что подешевело
08 мая 2026, 13:30
В Украине популярный овощ подорожал вдвое
01 мая 2026, 00:35
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Ведущий Слава Демин признался, почему до сих пор оформляет развод с женой
19 мая 2026, 01:35
"Потап и Настя" сразу после развода заявили о возвращении
19 мая 2026, 00:35
Звезду "Холостяка" срочно госпитализировали: что произошло
18 мая 2026, 23:55
Певица Оля Полякова призналась, готовится ли стать бабушкой
18 мая 2026, 23:35
На территории "Межигорья" уходит под воду корабль-ресторан Януковича
18 мая 2026, 22:57
Россияне атаковали Чернигов, ранены пенсионерка и мужчина
18 мая 2026, 22:40
В Днепре россияне повредили отделение "Укрпочты", клиентов переводят в новый адрес
18 мая 2026, 22:30
В Днепропетровской области дети перелезли на крышу пятиэтажки
18 мая 2026, 22:15
Президент объявил о подготовке кадровых решений в государстве
18 мая 2026, 22:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »