В Украине летом ощутимо подорожают цены на фрукты и овощи

В Украине ожидается подорожание овощей и фруктов летом 2026 года. Причиной называют сложные погодные условия, рост расходов фермеров и дефицит рабочей силы

Профессор Татьяна Ивченко объяснила, что на себестоимость продукции вливает подорожание горючего. В частности, выросли цены на пленку для теплиц, удобрения и энергоносители.

В частности, от апрельских заморозков и шквальных ветров пострадали ранние овощи, картофель и косточковые культуры, в частности абрикосы, персики и сливы. Первая волна урожая спаржи была уничтожена плохой погодой. Это повлияло на цены: если в прошлом году килограмм спаржи стоил 285 гривен в среднем, то теперь во Львове средняя цена составляет 500 гривен.

"У нас большой дефицит рабочей силы. Найти работников все сложнее, а это тоже влияет на себестоимость продукции. Зарплаты растут, но людей все равно не хватает", - говорит эксперт.

Ключевым фактором формирования цен будет оставаться себестоимость производства и отсутствие новых экстремальных погодных явлений.

