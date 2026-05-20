20 мая 2026, 11:05

В Нацполиции разоблачили схему крышивания "порноофисов" в трех областях

Фото: Прокуратура Украины
В Украине разоблачили коррупционную схему в системе Нацполиции, которая действовала в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews .

По версии следствия, руководство территориальных подразделений полиции могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов" – помещений, где незаконно производили и распространяли через интернет порнографическую продукцию.

По словам Кравченко, 20 мая одновременно проводятся следственные действия в трех областных управлениях полиции. Правоохранители устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к схеме, и проверяют роль каждого из них.

По данным следствия, в схеме мог действовать посредник, использовавший связи с руководством полиции для организации "прикрытия" незаконной деятельности. За это, по информации следствия, ежемесячно передавались неправомерные выгоды.

Размер "абонплаты" составил 20 тыс. долларов США ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тыс. долларов США получал посредник.

Также задокументировано несколько эпизодов передачи средств.

Сегодня посредник был задержан при получении очередного транша средств. Одному из правоохранителей уже доложено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил о задержании нескольких чиновников правоохранительных органов во время получения неправомерной выгоды. Среди них – представители разных подразделений Министерства внутренних дел Украины и областных управлений полиции.

