Фото: Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает RegioNews .

В генштабе рассказали, что расстояние до цели составляло более 1500 км от линии боевого столкновения.

В результате ударов на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

В частности, загорелась установка изомеризации, предназначенная для увеличения октанового числа легких бензиновых фракций, а также на установка первичной переработки нефти АВТ-2. Масштабы ущерба от этой атаки уточняются.

В Генштабе ВСУ добавили, что НПЗ "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с проектной мощностью переработки около 13 миллионов тонн нефти в год.

Завод специализируется на производстве высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильных бензинов, дизельного горючего, авиационного горючего, используемых для обеспечения потребностей российской армии.

Днем 7 мая губернатор российского Пермского края Дмитрий Махонин подтверждал дроновую атаку на "одно из промышленных предприятий региона".

Напомним, что 29 апреля украинские военные ударили по российской нефтеперекачивающей станции возле города Пермь. Это в более чем 1500 километрах от Украины.