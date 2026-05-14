РФ може завдати нових ударів: загроза зберігається – ПС ЗСУ

Фото: з відкритих джерел

У Повітряних силах ЗСУ попереджають, що загроза нових ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом зберігається

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі "Новини.LIVE".

За його словами, під час останньої масованої атаки російські війська не застосовували крилаті ракети морського базування "Калібр" або ракети "Іскандер-К".

Натомість основний удар було завдано із застосуванням стратегічної авіації та балістичних ракет типу "Іскандер-М".

Ігнат зазначив, що небезпека повторних пусків зберігається, зокрема з боку Каспійської флотилії та Чорноморського флоту РФ.

"Ймовірність подальших ударів зберігається. Точної інформації, чи планують вони нову атаку, наразі немає, але потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв, адже ворог не припиняє такі дії", – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія масовано атакувала Україну, застосувавши ударні дрони, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

Загалом за ніч російські війська випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників.Основною ціллю був Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

Наразі триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд. Відомо вже про п'ятьох загиблих.