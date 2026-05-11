Вместо отпуска – фронт: в "ЛНР" учителей хотят привлечь к войне

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты планируют с июня 2026 года направлять педагогов из так называемой "ЛНР" в боевые подразделения

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, передает RegioNews.

По его словам, соответствующий пилотный проект оккупационные власти назвали "Педагогическим фронтом". В так называемом профильном министерстве заявили, что такое решение якобы продиктовано ситуацией в РФ.

"Вместо отпуска – с июня 2026 года педагогов образовательных учреждений так называемой ЛНР будут отправлять на фронт", – отметил Харченко.

Отдельно он обратил внимание на проблемы в временно оккупированных городах с доступом к нотариальным услугам. По его словам, в захваченном Северодонецке работает только один нотариус с ограниченным графиком приема, а очередь на оформление документов уже расписана до середины октября.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.