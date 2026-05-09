09 травня 2026, 11:35

Перемир'я не сталось: росіяни вночі пішли на штурми та обстріли

Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові вночі відбивали російські штурми. Це попри те, що росіяни погоджувались на перемирʼя до 8 ранку 9 травня

Про це повідомляє Генштаб, передає RegioNews.

Протягом доби загалом зафіксували 245 бойових зіткнень. При цьому станом на вечір 8 травня було 200 боїв. Це попри те, що РФ погоджувалась на перемир'я з 8 травня по 8 ранку 9 травня.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби росіяни 35 разів обстріляли населені пункти та позиції українських захисників. Щонайменше 10 разів росіяни йшли на штурм.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Ставки, Ямпіль та Лиман.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби окупантів просунутись у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики. На Краматорському напрямку росіяни здійснили атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки.

На Покровському напрямку українські військові відбили 37 штурмів російських військ у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку росіяни атакували в районах населених пунктів Олександроград та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате, Оленокостянтинівка та в бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки й Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив наступальну операцію в районі Щербаків. На Придніпровському напрямку тричі атакував в бік Антонівки.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як українські дрони ефектно розносять укриття росіян.

