Ціни на бензин в Україні: що відбувається з цінниками на АЗС

В Україні змінились ціни на АЗС після загострення ситуації на сході. Уряд запровадив заходи, щоб стримати подорожчання бензину

Станом на 9 травня в Україні середні ціни на бензин такі:

бензин А-95 преміум – 76,89 гривні за літр;

бензин А-95 – 73,07 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,39 гривні за літр;

дизпальне – 88,03 гривні за літр;

автогаз – 48,41 гривні за літр.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.