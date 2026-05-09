09 травня 2026, 09:00

Ціни на бензин в Україні: що відбувається з цінниками на АЗС

09 травня 2026, 09:00
Фото з відкритих джерел
В Україні змінились ціни на АЗС після загострення ситуації на сході. Уряд запровадив заходи, щоб стримати подорожчання бензину

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 9 травня в Україні середні ціни на бензин такі:

  • бензин А-95 преміум – 76,89 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 73,07 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 66,39 гривні за літр;
  • дизпальне – 88,03 гривні за літр;
  • автогаз – 48,41 гривні за літр.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

