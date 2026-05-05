Цены на бензин в Украине: сколько сейчас стоит заправить бак

В Украине цены на бензин стали изменяться после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стало известно, какие ценники на АЗС сейчас

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Средние цены на топливо в Украине по состоянию на 5 мая:

бензин А-95 премиум – 76,82 гривны за литр;

бензин А-95 – 72,76 гривны за литр;

бензин А-92 – 67,18 гривны за литр;

дизтопливо – 88,40 гривны за литр;

автогаз – 48,50 гривны за литр.

Напомним, ранее на украинском розничном рынке фиксировали удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. При этом в Антимонопольном комитете после проверок пришли к выводу, что украинские АЗС формируют справедливые ценники с учетом ситуации в отрасли.