Фото: Кирилл Буданов/телеграмм

Украина систематизирует процесс привлечения иностранных граждан в ряды Сил обороны. Как заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, уже к концу мая будет представлен механизм создания единого рекрутингового центра

Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews .

Буданов провел совещание с парламентариями и военными, на котором обсудил реформирование системы привлечения иностранцев в военную службу по контракту в рядах ВСУ и Национальной гвардии.

По его словам, в настоящее время набор, определение уровня пригодности и подготовка контрактников из других стран осуществляются различными структурами, из-за чего контролировать этот процесс и согласовывать потребности военных сложно.

Кирилл Буданов отметил, что единый центр по рекрутингу иностранцев будет сопровождать иностранцев от этапа отбора до прохождения профессиональной подготовки, коммуникации и сопровождения на службе.

Военные и народные депутаты также обсудили привлечение переводчиков для коммуникации, а заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса добавил, что подготовку иностранцев могут взять на себя определенные подразделения ВСУ и НГУ.

Напомним, что общественное движение "Честно" выяснило, кто стал внештатными советниками Офиса президента и его нового руководителя Кирилла Буданова.