Фото иллюстративное

В Хмельницкой области патрульные задокументировали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и покинул место происшествия

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

Инцидент произошел на днях.

Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на несколько транспортных средств и пытался скрыться с места ДТП, но не справился с управлением и выехал на зеленую зону АЗС и врезался в прожектор.

В ходе общения с мужем полицейские заметили признаки опьянения. Обзор на месте с помощью прибора Драгер показал 2,65 промилле алкоголя.

На водителя составили административные материалы по:

ч. 1 ст. 130 КУоАП - управление в состоянии опьянения

ст. 124 КУоАП — нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП

ст. 122-4 КУоАП - оставление места ДТП

ч. 1 ст. 126 КУоАП — управление без необходимых документов

Материалы дела будут переданы в суд.

Напомним, что в Смеле Черкасской области 3 мая около 20:45 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал подросток.