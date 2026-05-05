На Днепропетровщине женщина отдала мошенникам почти 100 тысяч

Фото из открытых источников

В Днепропетровской области женщина стала жертвой мошенников. Она потеряла почти 100 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он под предлогом "защиты счета" убедил ее совершить ряд действий в банковском приложении.

Лишь после разговора женщина осознала, что стала жертвой аферистов. Она перечислила мошенникам более 96 тысяч гривен.

Правоохранители призывают ни в коем случае не распространять личные данные.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.