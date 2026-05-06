Фронтмен "Второй реки" Харчишин написал экс-жене "предсмертное сообщение"

Музыкант Валерий Харчишин откровенно рассказал о случившемся с ним случаем, когда он летел в Днепр. Это произошло еще когда он был в браке с бывшей женой

По словам Валерия Харчишина, тот полет на старом "Антоне" запомнился ему абсолютным отсутствием комфорта и ощущения безопасности. Тогда музыкант решил лететь отдельно от группы: остальные участники бэнда выбрали путешествие на автомобиле. Однако в небе артист пожалел о своем решении.

"Я летел в Днепр. Пацаны сели в бус и уехали, а я улетел. Это был какой-то дряхлый "Антонов". Он трясся так, что у меня даже волосы в носу дрожали. Он был старше меня. И когда он взлетал, я успел написать жене сообщение: что у нас долгов нет, мои счета такие-то, карточка такая-то… Я уже попрощался с жизнью", - рассказал артист.

Однако его жена лишь прибавила юмору ситуации. Она отреагировала на это сообщение смайликами с реками слез, а не паникой. По словам музыканта, сам перелет длился около часа, но из-за напряжения казался гораздо длиннее.

"Час лететь, а мысли - как в том анекдоте: как любовника застукал мужчина и он прыгнул с 22 этажа, летел, зацепился за дерево, а, пока летел, думал - никогда не пойду к любовнице; и думаю потом: три секунды летел, а такая х**ня в голову лезет. Так же и я — летел и думал, что нужно успеть все написать", - говорит Валерий Харчишин.

