19:45  05 мая
В Ровенской области звездного оленя Бориса усыпили
19:33  05 мая
В Одессе напали на автомобиль ТЦК и СП, перевозивший военнообязанных
18:55  05 мая
В Киеве россиян регистрировали как волонтеров
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 00:55

Фронтмен "Второй реки" Харчишин написал экс-жене "предсмертное сообщение"

06 мая 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Музыкант Валерий Харчишин откровенно рассказал о случившемся с ним случаем, когда он летел в Днепр. Это произошло еще когда он был в браке с бывшей женой

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам Валерия Харчишина, тот полет на старом "Антоне" запомнился ему абсолютным отсутствием комфорта и ощущения безопасности. Тогда музыкант решил лететь отдельно от группы: остальные участники бэнда выбрали путешествие на автомобиле. Однако в небе артист пожалел о своем решении.

"Я летел в Днепр. Пацаны сели в бус и уехали, а я улетел. Это был какой-то дряхлый "Антонов". Он трясся так, что у меня даже волосы в носу дрожали. Он был старше меня. И когда он взлетал, я успел написать жене сообщение: что у нас долгов нет, мои счета такие-то, карточка такая-то… Я уже попрощался с жизнью", - рассказал артист.

Однако его жена лишь прибавила юмору ситуации. Она отреагировала на это сообщение смайликами с реками слез, а не паникой. По словам музыканта, сам перелет длился около часа, но из-за напряжения казался гораздо длиннее.

"Час лететь, а мысли - как в том анекдоте: как любовника застукал мужчина и он прыгнул с 22 этажа, летел, зацепился за дерево, а, пока летел, думал - никогда не пойду к любовнице; и думаю потом: три секунды летел, а такая х**ня в голову лезет. Так же и я — летел и думал, что нужно успеть все написать", - говорит Валерий Харчишин.

Напомним, ранее музыкант Валерий Харчишин подтвердил, что сейчас он влюблен. По его словам, эта женщина спасла его от токсических отношений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Дизайнер Катерина Сильченко призналась, почему не заключила контракт с мужем
05 мая 2026, 01:35
Ведущая Елена Филонова призналась, почему обижается на Лесю Никитюк
05 мая 2026, 00:55
Потап обратился к Каменским после развода
05 мая 2026, 00:35
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Одесской области разоблачили сеть нелегальных АЗС
06 мая 2026, 02:07
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
06 мая 2026, 01:38
Рэпер ХАС признался о проблемах со здоровьем: почему артист сейчас не выступает
06 мая 2026, 01:35
Российская атака на Краматорск: количество раненых выросло
06 мая 2026, 01:19
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
06 мая 2026, 00:35
Цены на бензин в Украине: сколько сейчас стоит заправить бак
05 мая 2026, 23:55
В Днепре мужчина убил любимую веревкой и сбросил ее тело в коллектор
05 мая 2026, 23:35
Пьяное "ралли" в Хмельницкой области: водитель на Hyundai протаранил несколько авто, скрылся и "припарковался" в прожектор на АЗС
05 мая 2026, 22:51
До конца мая заработает единый механизм привлечения добровольцев в ВСУ
05 мая 2026, 22:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »