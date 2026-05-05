05 мая 2026, 21:58

"Флеш" предупредил владельцев АЗС в приграничных районах о новой тактике атак вражеских FPV

Фото: Сергей FLASH
Владельцам АЗС, расположенных в радиусе 20–25 километров от российской границы, советуют немедленно начать закрывать сетками участки, уязвимые к поражению вражескими дронами, и емкости с газом

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов, передает RegioNews .

Он сообщил, что фиксирует попытки врага атаковать АЗС на расстоянии 20-25 километров от границы. Для этого россияне используют дроны с небольшим зарядом, чтобы дрон смог пролететь как можно дальше.

"Я бы рекомендовал владельцам АЗС в зоне риска начать закрывать сетками участки, уязвимые к поражению (возгоранию). Защищать емкости с газом. Можно закрывать места въезда и выезда", - отметил "Флэш".

Также он пояснил, что особенность ударов FPV-дронами на больших расстояниях состоит в том, что дрон не может опуститься слишком низко и искать слабые места в защите, ведь он потеряет радиосвязь.

Поэтому атака будет происходить сверху вниз, с автонаведением или без него.

Кроме того, "Флэш" советует РЭБовцам обратить внимание на антенну управления с вертикальной поляризацией и низкой частотой.

Напомним, что 3 мая на Днепропетровщине в результате вражеского удара вблизи автозаправочной станции пострадали шесть человек, среди них ребенок.

