19:45  05 мая
В Ровенской области звездного оленя Бориса усыпили
19:33  05 мая
В Одессе напали на автомобиль ТЦК и СП, перевозивший военнообязанных
18:55  05 мая
В Киеве россиян регистрировали как волонтеров
UA | RU
UA | RU
05 мая 2026, 21:51

В Хмельницком будут судить группу за сбыт фальсификата на 2 млн грн

05 мая 2026, 21:51
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Хмельницкой области
Читайте також
українською мовою

В Хмельницком правоохранители завершили расследование деятельности организованной группы, которая превратила продажу опасного суррогата в прибыльный бизнес. Перед судом предстанут шесть человек

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

По данным следствия, организатор группы закупал фальсифицированный алкоголь и табак, обеспечивал доставку товара и распределял продукцию между торговыми точками.

Еще пятеро участников отвечали за реализацию.

Правоохранители установили, что товар имел поддельные акцизные марки или без них, а на продукцию не было никаких сопроводительных документов. Экспертиза подтвердила несоответствие ДСТУ и запрет на обращение в Украине.

В ходе санкционированных обысков изъяли фальсифицированную продукцию ориентировочной стоимостью 2 млн грн. Фигурантам инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины – незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров, совершенные группой лиц.

Организатору дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 199 УКУ – использование поддельных акцизных марок и ч. 1 ст. 209 УКУ – легализация доходов, полученных преступным путем. Досудебное расследование завершено. Материалы дела направили в суд.

Напомним, что Нацполиция в Днепре ликвидировала масштабную сеть подпольного производства и сбыта алкогольного фальсификата , изъяв продукцию более чем на 4 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкий подделка алкоголь сигареты
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Пьяное "ралли" в Хмельницкой области: водитель на Hyundai протаранил несколько авто, скрылся и "припарковался" в прожектор на АЗС
05 мая 2026, 22:51
До конца мая заработает единый механизм привлечения добровольцев в ВСУ
05 мая 2026, 22:31
"Флеш" предупредил владельцев АЗС в приграничных районах о новой тактике атак вражеских FPV
05 мая 2026, 21:58
Баллистика на Днепр: известно о трех погибших - ОВА
05 мая 2026, 21:35
На Днепропетровщине женщина отдала мошенникам почти 100 тысяч
05 мая 2026, 21:25
В Черновцах задержали мужчину, который за деньги сжег грузовик
05 мая 2026, 20:59
Кровавый вечер в Запорожье: количество погибших от ударов КАБами выросло
05 мая 2026, 20:43
Баллистика на Днепр: в городе масштабный пожар
05 мая 2026, 20:35
Более 80 атак в сутки: на Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов погиб человек, еще 13 ранены
05 мая 2026, 20:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »