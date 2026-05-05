В Хмельницком правоохранители завершили расследование деятельности организованной группы, которая превратила продажу опасного суррогата в прибыльный бизнес. Перед судом предстанут шесть человек

По данным следствия, организатор группы закупал фальсифицированный алкоголь и табак, обеспечивал доставку товара и распределял продукцию между торговыми точками.

Еще пятеро участников отвечали за реализацию.

Правоохранители установили, что товар имел поддельные акцизные марки или без них, а на продукцию не было никаких сопроводительных документов. Экспертиза подтвердила несоответствие ДСТУ и запрет на обращение в Украине.

В ходе санкционированных обысков изъяли фальсифицированную продукцию ориентировочной стоимостью 2 млн грн. Фигурантам инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины – незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров, совершенные группой лиц.

Организатору дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 199 УКУ – использование поддельных акцизных марок и ч. 1 ст. 209 УКУ – легализация доходов, полученных преступным путем. Досудебное расследование завершено. Материалы дела направили в суд.

