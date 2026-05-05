Ціни на пальне в Україні: скільки зараз коштує заправити бак
В Україні ціни на бензин стали змінюватись після загострення ситуації на Близькому сході. Стало відомо, які цінники на АЗС зараз
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Середні ціни на пальне в Україні станом на 5 травня такі:
- бензин А-95 преміум – 76,82 гривні за літр;
- бензин А-95 – 72,76 гривні за літр;
- бензин А-92 – 67,18 гривні за літр;
- дизпальне – 88,40 гривні за літр;
- автогаз – 48,50 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.
