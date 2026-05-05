Ціни на пальне в Україні: скільки зараз коштує заправити бак

В Україні ціни на бензин стали змінюватись після загострення ситуації на Близькому сході. Стало відомо, які цінники на АЗС зараз

Середні ціни на пальне в Україні станом на 5 травня такі:

бензин А-95 преміум – 76,82 гривні за літр;

бензин А-95 – 72,76 гривні за літр;

бензин А-92 – 67,18 гривні за літр;

дизпальне – 88,40 гривні за літр;

автогаз – 48,50 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.