Мільйони "прибутків", готівка та іномарки: Нацполіція перевірила голів ТЦК по всій країні (ФОТО)

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу. У посадовців ТЦК вилучили автівки, мотоцикли, гроші в національні та іноземній валюті

Правоохоронці задокументували факти незаконного збагачення та випадків недостовірного декларування посадовців ТЦК на 92 мільйони гривень. Зокрема, начальник РТЦК в Одесі за час перебування на посаді "заробив" активів на понад 45 мільйонів гривень.

Зокрема, правоохоронці перевіряють чинних та колишніх посадовців ТЦК, які могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Наприклад, в одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП виявили різницю між реальними активами та декларацією та 10 мільйонів гривень. У колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК різниця між декларацією та реальністю становить 6,6 мільйона гривень.

Правоохоронці вилучили автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень. Все буде перевірятися в межах кримінальних проваджень.

"Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-6 (Порушення вимог фінансового контролю) та 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили в поліції.

