03 мая 2026, 10:28

В Черном море поражены два танкера "теневого флота" РФ

Скриншот с видео
В акватории у входа в порт Новороссийск поражены два танкера, которые использовались для транспортировки российской нефти

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Эти танкеры активно применялись для перевозки нефти. Теперь не будут", – подчеркнул глава государства.

В проведении операции принимали участие подразделения Сил обороны Украины, в частности, Военно-морские силы и контрразведка СБУ. Руководство операцией осуществлялось начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Зеленский добавил, что развитие дальнобойных возможностей будет продолжаться как на море, так и в воздухе и на суше.

Напомним, в ночь на 2 мая украинские военные нанесли удары по ряду военных объектов врага для снижения его наступательных возможностей. В частности, во временно оккупированном Крыму ВСУ поразили месторасположение тактической группы ракетных комплексов "Искандер" в Дружном.

