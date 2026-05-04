08:56  04 травня
Втеча під виглядом медевакуації: на Закарпатті затримали "швидку" з ухилянтами
08:06  04 травня
У Полтаві вантажівка протаранила припарковані авто
08:12  04 травня
У Києві сталася масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
04 травня 2026, 07:48

Над Україною зафіксували повітряну кулю-ретранслятор із Білорусі: що відомо

04 травня 2026, 07:48
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Увечері 2 травня з території Білорусі до України залітала повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає російським повітряним цілям

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, такі повітряні об’єкти можуть застосовуватися для посилення сигналу, який використовують російські сили під час атак по Україні.

"Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів", – зазначив Демченко.

Він також наголосив, що загроза з боку Білорусі залишається актуальною. Українські прикордонники не виключають можливих провокацій і спроб дестабілізації ситуації на кордоні.

Водночас деталі потенційних загроз у ДПСУ наразі не розкривають.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує воювати із західними сусідами та Україною, однак готова відповісти на будь-які прояви агресії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Білорусь ДПСУ куля-ретранслятор
Мінус носій "Калібрів": Сили оборони вдарили по порту Приморськ
03 травня 2026, 16:22
"Мадяр" показав, як дрони нищать російську ППО: відео ударів
03 травня 2026, 14:46
У Чорному морі уражено два танкери "тіньового флоту" РФ
03 травня 2026, 10:28
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Обіцяв рясу замість форми: у Києві затримали "спеціаліста з бронювання"
04 травня 2026, 12:05
На Сумщині авто врізалося в дерево: водія затисло в салоні
04 травня 2026, 11:40
У Мерефі на Харківщині збільшилась кількість загиблих та постраждалих
04 травня 2026, 11:33
На Львівщині рій бджіл напав на жінку з дітьми: постраждала в реанімації
04 травня 2026, 11:23
У Вінниці через чадний газ постраждала родина з двома дітьми
04 травня 2026, 11:22
Лобове зіткнення: на Сумщині в ДТП постраждала родина з двома дітьми
04 травня 2026, 11:08
В Україні знову подорожчали бензин і дизель: нові ціни на АЗС
04 травня 2026, 10:55
Удар по Мерефі на Харківщині: відомо про трьох загиблих, ще восьмеро людей постраждали
04 травня 2026, 10:49
На Полтавщині поліція з’ясовує обставини смерті 17-річного хлопця
04 травня 2026, 10:38
63 млн грн збитків: у Вінниці викрили схему розкрадання майна профспілок
04 травня 2026, 10:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »