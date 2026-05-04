Над Україною зафіксували повітряну кулю-ретранслятор із Білорусі: що відомо

Увечері 2 травня з території Білорусі до України залітала повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає російським повітряним цілям

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, такі повітряні об’єкти можуть застосовуватися для посилення сигналу, який використовують російські сили під час атак по Україні.

"Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів", – зазначив Демченко.

Він також наголосив, що загроза з боку Білорусі залишається актуальною. Українські прикордонники не виключають можливих провокацій і спроб дестабілізації ситуації на кордоні.

Водночас деталі потенційних загроз у ДПСУ наразі не розкривають.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує воювати із західними сусідами та Україною, однак готова відповісти на будь-які прояви агресії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

