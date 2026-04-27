UA | RU
UA | RU
27 апреля 2026, 10:56

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить срок действия военного положения и общей мобилизации

Об этом сообщает RegioNews.

Соответствующие законопроекты зарегистрированы в Верховной Раде в понедельник, 27 апреля.

Согласно документам, военное положение и мобилизацию предлагается продлить с 4 мая 2026 еще на 90 дней.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 – с начала полномасштабного вторжения России. Его вводят указом президента и утверждает Верховная Рада.

Во время военного положения ограничиваются некие права людей, в том числе передвижение, свобода собраний и деятельность политических партий.

При этом нельзя прекратить полномочия Верховной Рады, правительства, судов или омбудсмена, вносить изменения в Конституцию или проводить выборы.

Общая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и добровольцев в Вооруженные силы и другие военные формирования для обороны государства.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, когда Украина упразднит военное положение. Президент заявил, что война с РФ не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента невозможно завершение военного положения в стране.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война военное положение мобилизация законопроект Зеленский Владимир
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Все публикации »
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Все блоги »