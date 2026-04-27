В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить срок действия военного положения и общей мобилизации
Об этом сообщает RegioNews.
Соответствующие законопроекты зарегистрированы в Верховной Раде в понедельник, 27 апреля.
Согласно документам, военное положение и мобилизацию предлагается продлить с 4 мая 2026 еще на 90 дней.
Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 – с начала полномасштабного вторжения России. Его вводят указом президента и утверждает Верховная Рада.
Во время военного положения ограничиваются некие права людей, в том числе передвижение, свобода собраний и деятельность политических партий.
При этом нельзя прекратить полномочия Верховной Рады, правительства, судов или омбудсмена, вносить изменения в Конституцию или проводить выборы.
Общая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и добровольцев в Вооруженные силы и другие военные формирования для обороны государства.
Напомним, ранее Зеленский объяснил, когда Украина упразднит военное положение. Президент заявил, что война с РФ не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента невозможно завершение военного положения в стране.
Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться