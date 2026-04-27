27 апреля 2026, 08:39

На Прикарпатье разоблачили агитатора, призывавшую к возрождению СССР

Фото: СБУ
На Прикарпатье сообщено о подозрении интернет-агитаторке, которая поддерживала коммунистический тоталитарный режим

Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, на протяжении 2025 года 47-летняя уроженка Косовского района систематически размещала на своей странице материалы, отрицающие преступный характер коммунистического режима, оправдывающие его действия, а также содержащие символику СССР и положительные упоминания об Иосифе Сталине.

Кроме того, в публикациях содержались утверждения о якобы добровольном вхождении стран в состав СССР, отрицание принудительного труда в системе ГУЛАГа, а также призывы к восстановлению советских органов власти.

Отдельные сообщения также содержали идеи восстановления СССР и украинской СССР с возвращением в сталинскую конституцию 1936 года, а также упоминания о контактах с так называемыми "ДНР", "ЛНР" и непризнанным Приднестровьем.

Кроме того, контент содержал отрицание преступлений национал-социалистического (нацистского) режима и перевод ответственности за развязывание Второй мировой войны.

Женщине сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

