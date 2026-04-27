27 квітня 2026, 10:56

В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації

Про це інформує RegioNews.

Відповідні законопроєкти зареєстровані у Верховній Раді у понеділок, 27 квітяня.

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію пропонується продовжити з 4 травня 2026 року ще на 90 днів.

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Росії. Його запроваджують указом президента та затверджує Верховна Рада.

Під час воєнного стану обмежуються деякі права громадян, зокрема пересування, свобода зібрань і діяльність політичних партій.

При цьому не можна припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів чи омбудсмена, вносити зміни до Конституції чи проводити вибори.

Загальна мобілізація також триває з лютого 2022 року. Вона передбачає призов військовозобов'язаних, резервістів і добровольців до Збройних сил та інших військових формувань для оборони держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. Президент заявив, що війна з РФ не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні.

Україна РФ війна воєнний стан мобілізація законопроєкт Зеленський Володимир
