Похищение и изнасилование несовершеннолетней: в Запорожье мужчину приговорили к 12 годам заключения

В Запорожье 25-летний мужчина признан виновным в деле о похищении 17-летней девушки, сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, преступление произошло в сентябре 2024 года.

Двое жителей Пологовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насильно усадили девушку в автомобиль и вывезли ее в дом одного из них. Там они совершили сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетней, зафиксировав свои действия на мобильный телефон.

На суде обвиняемый не признал свою вину и не выказал раскаяния.

Кроме тюремного заключения, после отбывания наказания в течение трех лет ему будет запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с распространением медиапродукции, работать на должностях, связанных с воспитанием и досугом детей, а также оказывать образовательные услуги несовершеннолетним.

Суд также удовлетворил гражданский иск против осужденного, обязав его выплатить пострадавшей 300 тысяч гривен моральной компенсации.

Рассмотрение уголовного производства по другому подозреваемому было прекращено из-за его смерти.

