Фото: Днепропетровская ОВА

Российская армия в течение дня более 50 раз атаковала Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, один человек погиб, еще трое ранены

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его данным, для атак россияне применили беспилотники и артиллерию.

В Никопольском районе вражеским ударам подверглись город Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Там пострадали два человека: 53-летняя женщина и 14-летний подросток. Оба будут проходить лечение амбулаторно.

В результате атак в этом районе были повреждены магазины, административные здания, частный дом и автомобили.

В Криворожском районе под вражескими ударами оказались Зеленодольская и Грушевская общины - повреждения получила инфраструктура. В результате атаки погиб 60-летний мужчина, еще один гражданин в возрасте 63 года получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, что ночью 12 июня российские войска около 20 раз атаковали три района Днепропетровской области, используя беспилотники и авиабомбы. Силы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА.