Силы обороны поразили склады боеприпасов и пункты управления оккупантов – Генштаб
За прошедшие сутки и ночью 25 апреля подразделения Сил обороны нанесли серии точных ударов по объектам российских войск
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов врага в районе Белолуцка на Луганщине и склады материально-технических средств возле Бойковского на Донетчине, а также вблизи Нововасиловки и Гуляйполя Запорожской области.
Кроме того, подразделения ВСУ поразили ряд командно-наблюдательных пунктов противника – в районах Святотроицкого на Запорожье, Новопетриковки на Донетчине, в Лисичанске на Луганщине и в районе Теткино Курской области РФ.
Также были поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Гуляйполя и Зализничного Запорожской области.
Кроме того, украинские защитники били по районам сосредоточения живой силы врага в районе села Сопич Сумской области, Солонцев на Луганщине, Родинского и Константиновки Донецкой области и нескольких других населенных пунктов.
Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны продолжают истощать наступательный потенциал оккупационных войск по всей линии фронта.
Напомним, ранее Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму. Также под удар попали пункты управления беспилотниками в РФ.
