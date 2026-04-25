За прошедшие сутки и ночью 25 апреля подразделения Сил обороны нанесли серии точных ударов по объектам российских войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов врага в районе Белолуцка на Луганщине и склады материально-технических средств возле Бойковского на Донетчине, а также вблизи Нововасиловки и Гуляйполя Запорожской области.

Кроме того, подразделения ВСУ поразили ряд командно-наблюдательных пунктов противника – в районах Святотроицкого на Запорожье, Новопетриковки на Донетчине, в Лисичанске на Луганщине и в районе Теткино Курской области РФ.

Также были поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Гуляйполя и Зализничного Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники били по районам сосредоточения живой силы врага в районе села Сопич Сумской области, Солонцев на Луганщине, Родинского и Константиновки Донецкой области и нескольких других населенных пунктов.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны продолжают истощать наступательный потенциал оккупационных войск по всей линии фронта.

Напомним, ранее Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму. Также под удар попали пункты управления беспилотниками в РФ.

Читайте также: "Удар мести". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины