10:35  26 апреля
Пограничники показали, как уничтожают российский "Град" (ВИДЕО)
12:15  26 апреля
В сети появились спутниковые кадры пораженного Туапсинского НПЗ
17:25  26 апреля
Непогода в Украине убила двух человек, среди пострадавших ребенок (ФОТО)
UA | RU
UA | RU
25 апреля 2026, 18:20

Силы обороны поразили склады боеприпасов и пункты управления оккупантов – Генштаб

25 апреля 2026, 18:20
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки и ночью 25 апреля подразделения Сил обороны нанесли серии точных ударов по объектам российских войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов врага в районе Белолуцка на Луганщине и склады материально-технических средств возле Бойковского на Донетчине, а также вблизи Нововасиловки и Гуляйполя Запорожской области.

Кроме того, подразделения ВСУ поразили ряд командно-наблюдательных пунктов противника – в районах Святотроицкого на Запорожье, Новопетриковки на Донетчине, в Лисичанске на Луганщине и в районе Теткино Курской области РФ.

Также были поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Гуляйполя и Зализничного Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники били по районам сосредоточения живой силы врага в районе села Сопич Сумской области, Солонцев на Луганщине, Родинского и Константиновки Донецкой области и нескольких других населенных пунктов.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны продолжают истощать наступательный потенциал оккупационных войск по всей линии фронта.

Напомним, ранее Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму. Также под удар попали пункты управления беспилотниками в РФ.

Читайте также: "Удар мести". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
"Могла не проснуться": певица Злата Огневич призналась, что хотела уйти из жизни
26 апреля 2026, 21:00
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно признался, какие отношения хочет после развода
26 апреля 2026, 20:40
В центре Днепра произошла стрельба
26 апреля 2026, 20:25
11 окупантов одним дроном: пограничники показали мощное видео с фронта
26 апреля 2026, 19:55
В Харькове ветер сорвал крышу с дома: она полетела на дорогу
26 апреля 2026, 19:35
На Запорожье россияне убили двух человек
26 апреля 2026, 19:15
Во Львовской области иномарка влетела в Mercedes-Benz: среди пострадавших ребенок
26 апреля 2026, 18:40
Непогода в Украине убила двух человек, среди пострадавших ребенок (ФОТО)
26 апреля 2026, 17:25
Смертельные ДТП на Буковине: Mercedes-Benz сбил женщину, которая шла на красный сигнал
26 апреля 2026, 16:55
В Харькове и области исчезает свет из-за непогоды
26 апреля 2026, 16:25
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »