В Украине дешевеет топливо: как изменились ценники на АЗС
На украинский рынок горючего повлияла ситуация с войной на Ближнем Востоке. При этом правительство ввело меры, чтобы не допустить резкого удорожания
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 11 июня средние цены на топливо в Украине:
- бензин А-95 премиум – 78,75 гривны за литр;
- бензин А-95 – 75,22 гривны за литр;
- бензин А-92 – 69,71 гривны за литр;
- дизтопливо – 82,87 гривны за литр;
- автогаз – 44,79 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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