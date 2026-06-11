В Украине дешевеет топливо: как изменились ценники на АЗС

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На украинский рынок горючего повлияла ситуация с войной на Ближнем Востоке. При этом правительство ввело меры, чтобы не допустить резкого удорожания

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 11 июня средние цены на топливо в Украине:

бензин А-95 премиум – 78,75 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,22 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,71 гривны за литр;

дизтопливо – 82,87 гривны за литр;

автогаз – 44,79 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.