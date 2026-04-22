В Болгарии неисправный автобус наехал на украинцев: есть погибшие

Фото: Novinite

В Болгарии произошло смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами. Погибли два человека, еще 16 получили травмы

Об этом сообщает ZAHID.NET со ссылкой на болгарское издание Novinite, передает RegioNews.

Авария произошла вблизи города Малко-Тырново у болгарско-турецкой границы. По предварительным данным, автобус с 37 гражданами Украины направлялся в Турцию, в частности, в рамках поездки с участием украинцев, проживающих в Бургас.

Во время движения транспортное средство сломалось и остановилось из-за отсутствия горючего. Пассажиры вышли из автобуса и собрались позади него.

В этот момент автобус неожиданно начал движение задним ходом, наехал на находившихся сзади людей, после чего съехал в кювет.

В результате инцидента погибли двое пассажиров, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, остальных украинцев временно разместили в центре в Бургасе.

Правоохранители устанавливают точные обстоятельства трагедии.

