11:14  22 апреля
На Сумщине усилили отключение электроэнергии из-за атак РФ
08:25  22 апреля
В Николаеве в ванной погиб двухлетний мальчик: матери сообщили о подозрении
00:35  22 апреля
В Украине стартовал сезон клубники: цены космические
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2026, 13:46

В Болгарии неисправный автобус наехал на украинцев: есть погибшие

Читайте також українською мовою
Фото: Novinite
Читайте також
українською мовою

В Болгарии произошло смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами. Погибли два человека, еще 16 получили травмы

Об этом сообщает ZAHID.NET со ссылкой на болгарское издание Novinite, передает RegioNews.

Авария произошла вблизи города Малко-Тырново у болгарско-турецкой границы. По предварительным данным, автобус с 37 гражданами Украины направлялся в Турцию, в частности, в рамках поездки с участием украинцев, проживающих в Бургас.

Во время движения транспортное средство сломалось и остановилось из-за отсутствия горючего. Пассажиры вышли из автобуса и собрались позади него.

В этот момент автобус неожиданно начал движение задним ходом, наехал на находившихся сзади людей, после чего съехал в кювет.

В результате инцидента погибли двое пассажиров, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, остальных украинцев временно разместили в центре в Бургасе.

Правоохранители устанавливают точные обстоятельства трагедии.

Напомним, в Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами. Авария произошла 15 апреля на автодороге, ведущей в Жешув, в городе Буды Ланьцутского уезда. Правоохранители начали расследование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина украинцы автобус ДТП ПДД погибшие Болгария
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »